Город
День рождения Маяковского в Москве отметят лекциями и кинопоказами
Программа мероприятий будет разделена на «День Маяковского» и «Ночь Маяковского»
Город
День рождения Маяковского в Москве отметят лекциями и кинопоказами Программа мероприятий будет разделена на «День Маяковского» и «Ночь Маяковского»
Weekend
В ГЦСИ пройдёт посвящённый дадаизму фестиваль
В ГЦСИ десять дней будут идти лекции, перформансы и концерты
Weekend
В ГЦСИ пройдёт посвящённый дадаизму фестиваль В ГЦСИ десять дней будут идти лекции, перформансы и концерты
Weekend
Музей Маяковского закрылся на ремонт
Во время ремонта выставки и образовательные программы музея будут проходить на альтернативных выставочных площадках.
Weekend
Музей Маяковского закрылся на ремонт Во время ремонта выставки и образовательные программы музея будут проходить на альтернативных выставочных площадках.
Weekend
«Чистый город»: Пять субботников в МосквеThe Village выбрал наиболее интересные субботники Москвы, которые пройдут этой весной, и узнал, что предлагают их организаторы, помимо обычной уборки.
Weekend
«Чистый город»: Пять субботников в Москве The Village выбрал наиболее интересные субботники Москвы, которые пройдут этой весной, и узнал, что предлагают их организаторы, помимо обычной уборки.
Weekend
Арт-хаос: Кто противостоит Сергею КапковуНовый директор ДК ЗИЛ — английский шпион, худрук «Гоголь-центра» — извращенец, глава департамента культуры разрушает традиции. The Village выслушал иной взгляд на культурную политику Сергея Капкова.
Weekend
Арт-хаос: Кто противостоит Сергею Капкову Новый директор ДК ЗИЛ — английский шпион, худрук «Гоголь-центра» — извращенец, глава департамента культуры разрушает традиции. The Village выслушал иной взгляд на культурную политику Сергея Капкова.
Город
Сотрудники музея Маяковского недовольны предстоящей реконструкцией
Сотрудники и посетители музея Маяковского утверждают, что знаменитой экспозиции грозит опасность.
Город