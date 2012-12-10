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Город

День рождения Маяковского в Москве отметят лекциями и кинопоказами

Программа мероприятий будет разделена на «День Маяковского» и «Ночь Маяковского»

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Город

День рождения Маяковского в Москве отметят лекциями и кинопоказами Программа мероприятий будет разделена на «День Маяковского» и «Ночь Маяковского»

Weekend

В ГЦСИ пройдёт посвящённый дадаизму фестиваль

В ГЦСИ десять дней будут идти лекции, перформансы и концерты

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Weekend

В ГЦСИ пройдёт посвящённый дадаизму фестиваль В ГЦСИ десять дней будут идти лекции, перформансы и концерты

Weekend

Музей Маяковского закрылся на ремонт

Во время ремонта выставки и образовательные программы музея будут проходить на альтернативных выставочных площадках.

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Weekend

Музей Маяковского закрылся на ремонт Во время ремонта выставки и образовательные программы музея будут проходить на альтернативных выставочных площадках.

«Чистый город»: Пять субботников в Москве
Weekend
«Чистый город»: Пять субботников в МосквеThe Village выбрал наиболее интересные субботники Москвы, которые пройдут этой весной, и узнал, что предлагают их организаторы, помимо обычной уборки.
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«Чистый город»: Пять субботников в Москве
Weekend

«Чистый город»: Пять субботников в Москве The Village выбрал наиболее интересные субботники Москвы, которые пройдут этой весной, и узнал, что предлагают их организаторы, помимо обычной уборки.

Арт-хаос: Кто противостоит Сергею Капкову
Weekend
Арт-хаос: Кто противостоит Сергею КапковуНовый директор ДК ЗИЛ — английский шпион, худрук «Гоголь-центра» — извращенец, глава департамента культуры разрушает традиции. The Village выслушал иной взгляд на культурную политику Сергея Капкова.
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Арт-хаос: Кто противостоит Сергею Капкову
Weekend

Арт-хаос: Кто противостоит Сергею Капкову Новый директор ДК ЗИЛ — английский шпион, худрук «Гоголь-центра» — извращенец, глава департамента культуры разрушает традиции. The Village выслушал иной взгляд на культурную политику Сергея Капкова.

Город

Сотрудники музея Маяковского недовольны предстоящей реконструкцией

Сотрудники и посетители музея Маяковского утверждают, что знаменитой экспозиции грозит опасность.

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Город

Сотрудники музея Маяковского недовольны предстоящей реконструкцией Сотрудники и посетители музея Маяковского утверждают, что знаменитой экспозиции грозит опасность.