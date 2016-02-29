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Ситуация

Музей меценатов и предпринимателей могут закрыть из-за долгов

Музей объявил сбор средств на аренду

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Ситуация

Музей меценатов и предпринимателей могут закрыть из-за долгов Музей объявил сбор средств на аренду