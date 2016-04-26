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В «Сокольниках» открылся музей парка

Музей работает летом в Краснодарском домике

В «Сокольниках» открылся музей парка
Музей работает летом в Краснодарском домике