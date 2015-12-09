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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Где есть мясо в Москве?
Где есть мясо в Москве? Haggis Pub & Kitchen, Brisket BBQ, Max's Beef for Money и другие рестораны, где основу меню составляют стейки, тартар и томлёные щёчки
Где есть мясо в Москве?

Где есть мясо в Москве?
Haggis Pub & Kitchen, Brisket BBQ, Max's Beef for Money и другие рестораны, где основу меню составляют стейки, тартар и томлёные щёчки

Новиков против Раппопорта: The Village сравнивает главные мясные кластеры Москвы

Новиков против Раппопорта: The Village сравнивает главные мясные кластеры МосквыАнна Масловская — о схожести и различиях двух самых громких мясных проектов года: «Воронежа» Александра Раппопорта и «Рыбы нет» и «#Farш» Аркадия Новикова

Новиков против Раппопорта: The Village сравнивает главные мясные кластеры Москвы

Новиков против Раппопорта: The Village сравнивает главные мясные кластеры Москвы
Анна Масловская — о схожести и различиях двух самых громких мясных проектов года: «Воронежа» Александра Раппопорта и «Рыбы нет» и «#Farш» Аркадия Новикова