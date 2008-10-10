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Путешествия читателей The Village
Вы, борг!
В самом конце 13 века один шведский король построил на острове у берега Балтийского моря компактный замок и назвал его «Священный город». Или, если говорить по-русски, Выборг.
Путешествия читателей The Village
Вы, борг!
В самом конце 13 века один шведский король построил на острове у берега Балтийского моря компактный замок и назвал его «Священный город». Или, если говорить по-русски, Выборг.
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