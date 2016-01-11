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Инфраструктура
Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно
Как столица атакует область отходами и когда это закончится
Инфраструктура
Мусорный бунт: За что Москве должно быть стыдно
Как столица атакует область отходами и когда это закончится
Люди в городе
Как живут те, кто каждый день тратит долгие часы на дорогу в Москву
The Village познакомился с людьми, которые проводят в пути от трёх до восьми часов ежедневно, и расспросил их о жизни, работе и отдыхе
Люди в городе
Как живут те, кто каждый день тратит долгие часы на дорогу в Москву
The Village познакомился с людьми, которые проводят в пути от трёх до восьми часов ежедневно, и расспросил их о жизни, работе и отдыхе