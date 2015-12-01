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Горе луковое: Врачи развенчивают мифы народной медицины
Горе луковое: Врачи развенчивают мифы народной медицины Московские медики рассказали The Village, правда ли, что насморк можно вылечить с помощью чеснока, кашель — йодной сеткой, а температуру — растиранием спиртом
Горе луковое: Врачи развенчивают мифы народной медицины

Горе луковое: Врачи развенчивают мифы народной медицины
Московские медики рассказали The Village, правда ли, что насморк можно вылечить с помощью чеснока, кашель — йодной сеткой, а температуру — растиранием спиртом