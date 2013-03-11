Город
Должникам по штрафам за парковку хотят запретить выезд за границу
С просьбой запретить неплательщикам выезд из России Московская административная дорожная инспекция обратится в суд 1 июля
Город
Должникам по штрафам за парковку хотят запретить выезд за границу С просьбой запретить неплательщикам выезд из России Московская административная дорожная инспекция обратится в суд 1 июля
Транспорт
Парконы в Подмосковье установят на машины чиновников
На служебных автомобилях чиновников в Московской области появятся комплексы видеофиксации нарушений правил парковки.
Транспорт
Парконы в Подмосковье установят на машины чиновников На служебных автомобилях чиновников в Московской области появятся комплексы видеофиксации нарушений правил парковки.
Город
Цитата дня: Активисты отвоёвывают Большую Дмитровку у Генпрокуратуры
Руководитель «Росагита» провёл рейд против незаконных парковок.
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