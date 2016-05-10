Почему на Страстном бульваре установили огромный каменный череп? The Village выяснил, зачем в центр Москвы привезли очередную странную скульптуру
Почему на Страстном бульваре установили огромный каменный череп? The Village выяснил, зачем в центр Москвы привезли очередную странную скульптуру
В Москве пройдут фестивали «Московское мороженое» и «Дары природы»
Завершит летний сезон ярмарок фестиваль «Снова в школу»
На фестивале «Наш продукт» будут продавать оленину и медвежатину
Темой фестиваля станут традиции Древней Руси
В Москве пройдёт фестиваль «Наш продукт»
На фестивале появятся арт-объекты «Раскраска по мотивам народных промыслов», «А коса на улицу» и «Шамаханская царевна»