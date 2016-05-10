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Почему на Страстном бульваре установили огромный каменный череп?
Почему на Страстном бульваре установили огромный каменный череп? The Village выяснил, зачем в центр Москвы привезли очередную странную скульптуру
Почему на Страстном бульваре установили огромный каменный череп?

Почему на Страстном бульваре установили огромный каменный череп?
The Village выяснил, зачем в центр Москвы привезли очередную странную скульптуру

В Москве пройдут фестивали «Московское мороженое» и «Дары природы»

Завершит летний сезон ярмарок фестиваль «Снова в школу»

В Москве пройдут фестивали «Московское мороженое» и «Дары природы»
Завершит летний сезон ярмарок фестиваль «Снова в школу»

На фестивале «Наш продукт» будут продавать оленину и медвежатину

Темой фестиваля станут традиции Древней Руси

На фестивале «Наш продукт» будут продавать оленину и медвежатину
Темой фестиваля станут традиции Древней Руси

В Москве пройдёт фестиваль «Наш продукт»

На фестивале появятся арт-объекты «Раскраска по мотивам народных промыслов», «А коса на улицу» и «Шамаханская царевна»

В Москве пройдёт фестиваль «Наш продукт»
На фестивале появятся арт-объекты «Раскраска по мотивам народных промыслов», «А коса на улицу» и «Шамаханская царевна»