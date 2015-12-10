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Рестораны
Ресторанные дизайнеры — о том, что придёт на смену «бруклинскому стилю»
Пять влиятельных дизайнеров рассказали The Village о том, как изменятся интерьеры кафе и ресторанов в следующем году
Рестораны
Ресторанные дизайнеры — о том, что придёт на смену «бруклинскому стилю»
Пять влиятельных дизайнеров рассказали The Village о том, как изменятся интерьеры кафе и ресторанов в следующем году