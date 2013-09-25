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Ситуация
Комментарий: Наталия Дёмина о реформе РАН
The Village поговорил с научным журналистом Наталией Дёминой о том, почему учёные выступают против реформы Российской академии наук и к чему она может привести.
Ситуация
Комментарий: Наталия Дёмина о реформе РАН
The Village поговорил с научным журналистом Наталией Дёминой о том, почему учёные выступают против реформы Российской академии наук и к чему она может привести.
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