Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения Сотрудники бара не вывели мужчину из кафе, а его владелица назвала харассмент нормой
Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения Сотрудники бара не вывели мужчину из кафе, а его владелица назвала харассмент нормой
На Трубной открывается кафе современной марокканской кухни «Тажин»
Запуском кафе занялась команда заведений «Хачапури» и «Одесса-мама»