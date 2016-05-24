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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения
Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения Сотрудники бара не вывели мужчину из кафе, а его владелица назвала харассмент нормой
Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения

Девушка столкнулась с домогательствами в кафе «Молодость». В соцсетях призвали к бойкоту заведения
Сотрудники бара не вывели мужчину из кафе, а его владелица назвала харассмент нормой

На Трубной открывается кафе современной марокканской кухни «Тажин»

Запуском кафе занялась команда заведений «Хачапури» и «Одесса-мама»

На Трубной открывается кафе современной марокканской кухни «Тажин»