Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно» The Village поговорил с новым директором зоопарка Натальей Колобовой о том, как банковский работник может управлять музеем, когда в Москве появится сафари-парк и как будет меняться зоопарк.