В Московском зоопарке сменился директор
Исполняющей обязанности гендиректора зоопарка назначена Светлана Акулова
В Московском зоопарке сменился директор Исполняющей обязанности гендиректора зоопарка назначена Светлана Акулова
В Московском зоопарке откроется экспозиция «Дом Клюева»
Там будут проходить временные выставки и экспозиции
В Московском зоопарке откроется экспозиция «Дом Клюева»
Там будут проходить временные выставки и экспозиции
Новый фирменный стиль московского зоопарка Белочки, дельфины, жирафы и утконосы — московский зоопарк подготовил новый фирменный стиль, логотип и систему навигации.
Новый фирменный стиль московского зоопарка Белочки, дельфины, жирафы и утконосы — московский зоопарк подготовил новый фирменный стиль, логотип и систему навигации.
Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно» The Village поговорил с новым директором зоопарка Натальей Колобовой о том, как банковский работник может управлять музеем, когда в Москве появится сафари-парк и как будет меняться зоопарк.