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В Московском зоопарке сменился директор

Исполняющей обязанности гендиректора зоопарка назначена Светлана Акулова

В Московском зоопарке сменился директор
Исполняющей обязанности гендиректора зоопарка назначена Светлана Акулова

В Московском зоопарке откроется экспозиция «Дом Клюева»

Там будут проходить временные выставки и экспозиции

В Московском зоопарке откроется экспозиция «Дом Клюева»
Там будут проходить временные выставки и экспозиции

Новый фирменный стиль московского зоопарка Белочки, дельфины, жирафы и утконосы — московский зоопарк подготовил новый фирменный стиль, логотип и систему навигации.

Новый фирменный стиль московского зоопарка
Белочки, дельфины, жирафы и утконосы — московский зоопарк подготовил новый фирменный стиль, логотип и систему навигации.

Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно»
Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно» The Village поговорил с новым директором зоопарка Натальей Колобовой о том, как банковский работник может управлять музеем, когда в Москве появится сафари-парк и как будет меняться зоопарк.
Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно»

Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно»
The Village поговорил с новым директором зоопарка Натальей Колобовой о том, как банковский работник может управлять музеем, когда в Москве появится сафари-парк и как будет меняться зоопарк.