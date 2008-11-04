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Наталья Мелентьева Мне кажется, если я займусь мужскими коллекциями, то это будет одежда только для гомосексуалистов

Наталья Мелентьева
Мне кажется, если я займусь мужскими коллекциями, то это будет одежда только для гомосексуалистов