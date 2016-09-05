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Гид The Village
Как устроен «Голицын Лофт» (Петербург)
Мраморные камины, лепные потолки, бар с сотней домашних настоек, копчёная треска, модная хинкальная и человек-олень в особняке на Фонтанке
Гид The Village
Как устроен «Голицын Лофт» (Петербург)
Мраморные камины, лепные потолки, бар с сотней домашних настоек, копчёная треска, модная хинкальная и человек-олень в особняке на Фонтанке