Ситуация
Активистку «ПАРНАС» Пелевину обвинили в незаконном обороте спецсредств
У обвиняемой изъяли ручку со встроенной видеокамерой
Ситуация
Активистку «ПАРНАС» Пелевину обвинили в незаконном обороте спецсредств У обвиняемой изъяли ручку со встроенной видеокамерой
Ситуация
У члена партии «ПАРНАС» нашли доказательства подготовки «цветной революции»
Ранее она стала подозреваемой по «болотному делу»
Ситуация
У члена партии «ПАРНАС» нашли доказательства подготовки «цветной революции» Ранее она стала подозреваемой по «болотному делу»
Ситуация
Член партии «ПАРНАС» стала подозреваемой по «болотному делу»
В квартире у Пелевиной прошли обыски
Ситуация