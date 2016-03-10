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Ситуация

Активистку «ПАРНАС» Пелевину обвинили в незаконном обороте спецсредств

У обвиняемой изъяли ручку со встроенной видеокамерой

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Ситуация

Активистку «ПАРНАС» Пелевину обвинили в незаконном обороте спецсредств У обвиняемой изъяли ручку со встроенной видеокамерой

Ситуация

У члена партии «ПАРНАС» нашли доказательства подготовки «цветной революции»

Ранее она стала подозреваемой по «болотному делу»

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Ситуация

У члена партии «ПАРНАС» нашли доказательства подготовки «цветной революции» Ранее она стала подозреваемой по «болотному делу»

Ситуация

Член партии «ПАРНАС» стала подозреваемой по «болотному делу»

В квартире у Пелевиной прошли обыски

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Ситуация

Член партии «ПАРНАС» стала подозреваемой по «болотному делу» В квартире у Пелевиной прошли обыски