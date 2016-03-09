Российская государственная библиотека открывает новое выставочное пространство
Сейчас РГБ завершает воссоздание Ивановского зала, который станет новым выставочным пространством
Российская государственная библиотека открывает новое выставочное пространство Сейчас РГБ завершает воссоздание Ивановского зала, который станет новым выставочным пространством
Экс-директор «Царицыно» возвращается в музей
Наталья Самойленко будет руководить заповедником вместе с новым директором Елизаветой Фокиной
Экс-директор «Царицыно» возвращается в музей Наталья Самойленко будет руководить заповедником вместе с новым директором Елизаветой Фокиной
Назначен новый гендиректор «Царицыно»
Эту должность заняла экс-руководитель «Выставочных залов Москвы»
Назначен новый гендиректор «Царицыно» Эту должность заняла экс-руководитель «Выставочных залов Москвы»
СМИ сообщили о запрете увольнять директоров московских музеев
В департаменте культуры Москвы пока не комментировали данную информацию
СМИ сообщили о запрете увольнять директоров московских музеев В департаменте культуры Москвы пока не комментировали данную информацию
Депкульт объяснил причины отставки директора «Царицыно»
Увольнение связали с невыполнением условий проведения конкурса на уборку территории парка