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«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничегоThe Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего

«Войти и разрешить»: Как сделать современный районный музей почти из ничего
The Village узнал у кураторов и художников, как они работали над музеем и выставкой о Басманном районе