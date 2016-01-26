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Город

На чём экономят петербуржцы и москвичи

У петербуржцев и москвичей различаются несколько категорий

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Город

На чём экономят петербуржцы и москвичи У петербуржцев и москвичей различаются несколько категорий