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Корейский суп тямпон
Корейский суп тямпон Шеф-повар ресторана корейской кухни «Кореана» Евгений Ким рассказал The Village, как приготовить острый суп тямпон с лапшой и морепродуктами.
Корейский суп тямпон

Корейский суп тямпон
Шеф-повар ресторана корейской кухни «Кореана» Евгений Ким рассказал The Village, как приготовить острый суп тямпон с лапшой и морепродуктами.

Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля
Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля Порк-корн, мозговые кости и рогалики в «Дарах природы», халяльные бургеры, вьетнамские сэндвичи бан ми шефа Nobu, профитроли с крабом Beard Papa's — The Village о том, как прошёл третий Праздник «Еды»
Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля

Праздник «Еды»: Что и как готовили участники фестиваля
Порк-корн, мозговые кости и рогалики в «Дарах природы», халяльные бургеры, вьетнамские сэндвичи бан ми шефа Nobu, профитроли с крабом Beard Papa's — The Village о том, как прошёл третий Праздник «Еды»