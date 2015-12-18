Скидки в Aizel, специальная сникер-акция в Brandshop, серия кимоно в Uniqlo Появление в Москве сразу двух новых бьюти-марок, сезонная распродажа в масс-маркете и традиционное юката
Скидки в Aizel, специальная сникер-акция в Brandshop, серия кимоно в Uniqlo Появление в Москве сразу двух новых бьюти-марок, сезонная распродажа в масс-маркете и традиционное юката
В ТЦ «Мега Тёплый Стан» открылся магазин корейской косметики Nature Republic
Это первый магазин бренда в России
Не то, чем кажется: Почему вся планета так любит корейскую косметику Крем-капкейк, помада-кролик, мыло-котик — The Village рассказывает, как с подачи корейских марок бьюти-шопинг в Москве становится веселее