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Улицу в районе Аэропорт назовут в честь Юрия Никулина

Наименования появятся еще у четырех участков

Улицу в районе Аэропорт назовут в честь Юрия Никулина

В Москве появятся 15 новых улиц

Часть из них назовут в честь учёных-физиков Московского физико-технического института

В Москве появятся 15 новых улиц

В Москве появятся улица Семёнова, бульвар Академика Ландау и сквер Айтматова

Улица Юлиана Семёнова появится на месте проектируемого проезда № 740 в Солнцеве

В Москве появятся улица Семёнова, бульвар Академика Ландау и сквер Айтматова

В Москве появятся проспект Ветеранов и аллеи имени архитекторов Клейна и Шехтеля

Проспектом Ветеранов решили назвать часть проектируемого проезда, расположенного между Яузой и Богородским шоссе

В Москве появятся проспект Ветеранов и аллеи имени архитекторов Клейна и Шехтеля