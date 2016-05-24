Улицу в районе Аэропорт назовут в честь Юрия Никулина
Наименования появятся еще у четырех участков
В Москве появятся 15 новых улиц
Часть из них назовут в честь учёных-физиков Московского физико-технического института
В Москве появятся улица Семёнова, бульвар Академика Ландау и сквер Айтматова
Улица Юлиана Семёнова появится на месте проектируемого проезда № 740 в Солнцеве
В Москве появятся проспект Ветеранов и аллеи имени архитекторов Клейна и Шехтеля
Проспектом Ветеранов решили назвать часть проектируемого проезда, расположенного между Яузой и Богородским шоссе