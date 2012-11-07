Владельцы «Архитектора» открывают проект на улице Некрасова

Создатели «Архитектора» открывают ещё один кластер на пересечении улиц Восстания и Некрасова. На крыше разместят кинотеатр и стеклянный купол, внутри – мастерские, магазины и бары.