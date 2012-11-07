Новости
На улице Некрасова заработало кафе «Мамеле»
Заведение израильской кухни специализируется на хумусе
Новости
На улице Некрасова заработало кафе «Мамеле» Заведение израильской кухни специализируется на хумусе
Рестораны
На Некрасова открылся бар «Хроники»
Рядом с кофейней Coffee Station на улице Некрасова открылся бар «Хроники», где наливают финские настойки Lapponia и кормят необычными бутербродами.
Рестораны
На Некрасова открылся бар «Хроники» Рядом с кофейней Coffee Station на улице Некрасова открылся бар «Хроники», где наливают финские настойки Lapponia и кормят необычными бутербродами.
Город
Владельцы «Архитектора» открывают проект на улице Некрасова
Создатели «Архитектора» открывают ещё один кластер на пересечении улиц Восстания и Некрасова. На крыше разместят кинотеатр и стеклянный купол, внутри – мастерские, магазины и бары.
Город
Владельцы «Архитектора» открывают проект на улице Некрасова Создатели «Архитектора» открывают ещё один кластер на пересечении улиц Восстания и Некрасова. На крыше разместят кинотеатр и стеклянный купол, внутри – мастерские, магазины и бары.
Новое место
Новое место (Петербург): Ресторан-бар «КоКоКо»Ресторан-бар с русской кухней, открытый Сергеем и Матильдой Шнуровыми вместе с фермерским проектом LavkaLavka.
Новое место
Новое место (Петербург): Ресторан-бар «КоКоКо» Ресторан-бар с русской кухней, открытый Сергеем и Матильдой Шнуровыми вместе с фермерским проектом LavkaLavka.
Рестораны
LavkaLavka и Сергей Шнуров открывают ресторан-бар
Фермерский магазин LavkaLavka и супруги Сергей и Матильда Шнуровы открывают на улице Некрасова ресторан-бар. Все блюда в «Кококо» будут готовить из фермерских продуктов.
Рестораны