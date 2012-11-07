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Новости

На улице Некрасова заработало кафе «Мамеле»

Заведение израильской кухни специализируется на хумусе

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Новости

На улице Некрасова заработало кафе «Мамеле» Заведение израильской кухни специализируется на хумусе

Рестораны

На Некрасова открылся бар «Хроники»

Рядом с кофейней Coffee Station на улице Некрасова открылся бар «Хроники», где наливают финские настойки Lapponia и кормят необычными бутербродами.

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Рестораны

На Некрасова открылся бар «Хроники» Рядом с кофейней Coffee Station на улице Некрасова открылся бар «Хроники», где наливают финские настойки Lapponia и кормят необычными бутербродами.

Город

Владельцы «Архитектора» открывают проект на улице Некрасова

Создатели «Архитектора» открывают ещё один кластер на пересечении улиц Восстания и Некрасова. На крыше разместят кинотеатр и стеклянный купол, внутри – мастерские, магазины и бары.

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Город

Владельцы «Архитектора» открывают проект на улице Некрасова Создатели «Архитектора» открывают ещё один кластер на пересечении улиц Восстания и Некрасова. На крыше разместят кинотеатр и стеклянный купол, внутри – мастерские, магазины и бары.

Новое место (Петербург): Ресторан-бар «КоКоКо»
Новое место
Новое место (Петербург): Ресторан-бар «КоКоКо»Ресторан-бар с русской кухней, открытый Сергеем и Матильдой Шнуровыми вместе с фермерским проектом LavkaLavka.
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Новое место (Петербург): Ресторан-бар «КоКоКо»
Новое место

Новое место (Петербург): Ресторан-бар «КоКоКо» Ресторан-бар с русской кухней, открытый Сергеем и Матильдой Шнуровыми вместе с фермерским проектом LavkaLavka.

Рестораны

LavkaLavka и Сергей Шнуров открывают ресторан-бар

Фермерский магазин LavkaLavka и супруги Сергей и Матильда Шнуровы открывают на улице Некрасова ресторан-бар. Все блюда в «Кококо» будут готовить из фермерских продуктов.

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Рестораны

LavkaLavka и Сергей Шнуров открывают ресторан-бар Фермерский магазин LavkaLavka и супруги Сергей и Матильда Шнуровы открывают на улице Некрасова ресторан-бар. Все блюда в «Кококо» будут готовить из фермерских продуктов.