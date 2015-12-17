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Люди в городе
Московские неоязычники — о жизни в современном мегаполисе
The Village поговорил с одинистом, викканкой и родновером о том, получается ли соблюдать традиции в XXI веке
Люди в городе
Московские неоязычники — о жизни в современном мегаполисе
The Village поговорил с одинистом, викканкой и родновером о том, получается ли соблюдать традиции в XXI веке