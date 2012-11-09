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Быт или не быт: Александра Шевелева тестирует онлайн-сервисы бытовых услуг
Эксперимент
Быт или не быт: Александра Шевелева тестирует онлайн-сервисы бытовых услугКорреспондент The Village проверяет, как работают онлайн-агрегаторы предложений о мелком бытовом ремонте YouDo, Helper, Remontnik, Potap и «Яндекс.Мастер»
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Быт или не быт: Александра Шевелева тестирует онлайн-сервисы бытовых услуг
Эксперимент

Быт или не быт: Александра Шевелева тестирует онлайн-сервисы бытовых услуг Корреспондент The Village проверяет, как работают онлайн-агрегаторы предложений о мелком бытовом ремонте YouDo, Helper, Remontnik, Potap и «Яндекс.Мастер»

Я по объявлению: что предлагают уличные листовки
Ситуация
Я по объявлению: что предлагают уличные листовкиДаосская алхимия, миксы соли для ванн и приятный отдых — сотрудники The Village позвонили по номерам телефонов шести заманчивых объявлений и узнали, что в них предлагают в действительности.
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Я по объявлению: что предлагают уличные листовки
Ситуация

Я по объявлению: что предлагают уличные листовки Даосская алхимия, миксы соли для ванн и приятный отдых — сотрудники The Village позвонили по номерам телефонов шести заманчивых объявлений и узнали, что в них предлагают в действительности.