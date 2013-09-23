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Лучше меньше: Где покупать часы Casio в Петербурге
Лучше меньше: Где покупать часы Casio в Петербурге The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Петербурга и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.
Лучше меньше: Где покупать часы Casio в Петербурге

Лучше меньше: Где покупать часы Casio в Петербурге
The Village продолжает рубрику, в которой выясняет, сколько стоит одна и та же вещь известной марки в разных магазинах Петербурга и во сколько обойдётся её доставка из зарубежных онлайн-магазинов.