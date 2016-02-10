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Ситуация

На Кипре освободили задержанного по требованию России соратника Навального

Кулаченков с 24 января находился в заключении, однако об этом стало известно только 10 февраля

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Ситуация

На Кипре освободили задержанного по требованию России соратника Навального Кулаченков с 24 января находился в заключении, однако об этом стало известно только 10 февраля

Ситуация

Объявленного в розыск сотрудника ФБК задержали на Кипре

Полиция задержала Никиту Кулаченкова, которого объявили в розыск по делу о краже плаката с забора

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Ситуация

Объявленного в розыск сотрудника ФБК задержали на Кипре Полиция задержала Никиту Кулаченкова, которого объявили в розыск по делу о краже плаката с забора