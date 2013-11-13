В Госдуму внесли законопроект о запрете курения вейпов и кальянов в общественных местах
Текст документа опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента
В Госдуму внесли законопроект о запрете курения вейпов и кальянов в общественных местах Текст документа опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента
Ссылки дня: Слёзы Путина, «Терминатор» на советских плакатах и список самых пьяных фильмов
Война с этикетками, свежие слёзы Путина, «Терминатор» в стилистике советских плакатов и список самых алкогольных фильмов — в наших «Ссылках дня».
Ссылки дня: Слёзы Путина, «Терминатор» на советских плакатах и список самых пьяных фильмов Война с этикетками, свежие слёзы Путина, «Терминатор» в стилистике советских плакатов и список самых алкогольных фильмов — в наших «Ссылках дня».
Киногероям хотят запретить употреблять спиртное
Депутат Николай Герасименко предложил запретить в кино сцены употребления спиртных напитков.