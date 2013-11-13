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В Госдуму внесли законопроект о запрете курения вейпов и кальянов в общественных местах

Текст документа опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента

В Госдуму внесли законопроект о запрете курения вейпов и кальянов в общественных местах
Текст документа опубликован в электронной базе документов нижней палаты парламента

Ссылки дня: Слёзы Путина, «Терминатор» на советских плакатах и список самых пьяных фильмов

Война с этикетками, свежие слёзы Путина, «Терминатор» в стилистике советских плакатов и список самых алкогольных фильмов — в наших «Ссылках дня».

Ссылки дня: Слёзы Путина, «Терминатор» на советских плакатах и список самых пьяных фильмов
Война с этикетками, свежие слёзы Путина, «Терминатор» в стилистике советских плакатов и список самых алкогольных фильмов — в наших «Ссылках дня».

Киногероям хотят запретить употреблять спиртное

Депутат Николай Герасименко предложил запретить в кино сцены употребления спиртных напитков.

Киногероям хотят запретить употреблять спиртное
Депутат Николай Герасименко предложил запретить в кино сцены употребления спиртных напитков.