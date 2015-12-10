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Гости столицы: Сколько стоит переезд в Москву
Гости столицы: Сколько стоит переезд в Москву The Village поговорил с людьми, которые переехали в Москву только что, два года и пять лет назад, и узнал, сколько им понадобилось денег на первое время
Гости столицы: Сколько стоит переезд в Москву

Гости столицы: Сколько стоит переезд в Москву
The Village поговорил с людьми, которые переехали в Москву только что, два года и пять лет назад, и узнал, сколько им понадобилось денег на первое время