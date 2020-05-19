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«Поле чудес»: Премьера нового альбома «Деревянных китов» на The Village
«Поле чудес»: Премьера нового альбома «Деревянных китов» на The Village Как покинувшие Мурманск музыканты прощаются с шугейзом, чтобы открыть новое звучание
«Поле чудес»: Премьера нового альбома «Деревянных китов» на The Village

«Поле чудес»: Премьера нового альбома «Деревянных китов» на The Village
Как покинувшие Мурманск музыканты прощаются с шугейзом, чтобы открыть новое звучание