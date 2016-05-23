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В метро 29 мая пройдёт «Ночь иллюзий»

Пассажиры подземки смогут увидеть шоу иллюзионистов

В метро 29 мая пройдёт «Ночь иллюзий»
Пассажиры подземки смогут увидеть шоу иллюзионистов