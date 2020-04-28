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«Живой энергии не наблюдаю»: Дизайнер интерьеров комментирует обстановку в кабинете Путина
«Живой энергии не наблюдаю»: Дизайнер интерьеров комментирует обстановку в кабинете Путина Перестановки не помешают
«Живой энергии не наблюдаю»: Дизайнер интерьеров комментирует обстановку в кабинете Путина

«Живой энергии не наблюдаю»: Дизайнер интерьеров комментирует обстановку в кабинете Путина
Перестановки не помешают