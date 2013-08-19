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События недели: World Press Photo, «Молодое кино Петербурга» и балет Олега Каравайчука
События недели: World Press Photo, «Молодое кино Петербурга» и балет Олега Каравайчука Дайджест городских событий этой недели: выставка Николая Олейникова, Ольга Юдинских в «Эрарте» и ещё несколько событий из календаря The Village.
События недели: World Press Photo, «Молодое кино Петербурга» и балет Олега Каравайчука

События недели: World Press Photo, «Молодое кино Петербурга» и балет Олега Каравайчука
Дайджест городских событий этой недели: выставка Николая Олейникова, Ольга Юдинских в «Эрарте» и ещё несколько событий из календаря The Village.