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Ситуация

Кремль дарит политикам сборники цитат Путина

Книга называется «Слова, меняющие мир»

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Ситуация

Кремль дарит политикам сборники цитат Путина Книга называется «Слова, меняющие мир»