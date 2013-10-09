Вместо Pelman на Тверской откроют ещё один «Прайм»
Сеть здорового фастфуда откроет новые кафе до конца весны
Вместо Pelman на Тверской откроют ещё один «Прайм» Сеть здорового фастфуда откроет новые кафе до конца весны
«Паста Дели» открывает ещё один ресторан в Москве
Третье по счёту заведение сети начинает работу в «Москва-Сити»
«Паста Дели» открывает ещё один ресторан в Москве Третье по счёту заведение сети начинает работу в «Москва-Сити»
Владельцы Crabs are Coming открывают бар «для своих»
Под кафе на Большой Никитской улице появится бар с корейской едой и выпивкой
Владельцы Crabs are Coming открывают бар «для своих» Под кафе на Большой Никитской улице появится бар с корейской едой и выпивкой
В Москве открылся винный ресторан с караоке
На Пресненском Валу заработал винный ресторан «бэд:wine&soul», в котором в скором времени появится караоке с песнями Daft Punk и Motorama.
В Москве открылся винный ресторан с караоке На Пресненском Валу заработал винный ресторан «бэд:wine&soul», в котором в скором времени появится караоке с песнями Daft Punk и Motorama.
Владельцы Just Cook и «Жи есть» открывают новое заведение
Кулинарное пространство под названием Lucky будет совмещать в себе кафе, ресторан, столовую и лекторий.