Новый директор парка Горького — о планах на будущее Экс-глава Мосгорпарка Марина Люльчук рассказала The Village о своем назначении
Новый директор парка Горького — о планах на будущее Экс-глава Мосгорпарка Марина Люльчук рассказала The Village о своем назначении
Директором театра Виктюка назначен бывший руководитель театра «Современник» Райков
Договор с новым директором заключён сроком до 4 июля 2016 года
Директором театра Виктюка назначен бывший руководитель театра «Современник» Райков Договор с новым директором заключён сроком до 4 июля 2016 года
Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно» The Village поговорил с новым директором зоопарка Натальей Колобовой о том, как банковский работник может управлять музеем, когда в Москве появится сафари-парк и как будет меняться зоопарк.