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Новый директор парка Горького — о планах на будущее
Новый директор парка Горького — о планах на будущее Экс-глава Мосгорпарка Марина Люльчук рассказала The Village о своем назначении
Новый директор парка Горького — о планах на будущее

Новый директор парка Горького — о планах на будущее
Экс-глава Мосгорпарка Марина Люльчук рассказала The Village о своем назначении

Директором театра Виктюка назначен бывший руководитель театра «Современник» Райков

Договор с новым директором заключён сроком до 4 июля 2016 года

Директором театра Виктюка назначен бывший руководитель театра «Современник» Райков
Договор с новым директором заключён сроком до 4 июля 2016 года

Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно»
Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно» The Village поговорил с новым директором зоопарка Натальей Колобовой о том, как банковский работник может управлять музеем, когда в Москве появится сафари-парк и как будет меняться зоопарк.
Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно»

Директор московского зоопарка: «Погода была ужасной, всё выглядело очень грустно»
The Village поговорил с новым директором зоопарка Натальей Колобовой о том, как банковский работник может управлять музеем, когда в Москве появится сафари-парк и как будет меняться зоопарк.