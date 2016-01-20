вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Я живу в доме-пластине на площади Победы (Петербург)
Где ты живёшь

Я живу в доме-пластине на площади Победы (Петербург)The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга

Где ты живёшь

Я живу в доме-пластине на площади Победы (Петербург) The Village рассказывает о жизни в самых известных и необычных домах Москвы и Санкт-Петербурга