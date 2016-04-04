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Люди в городе
Москвичи, которые не меняют работу десятилетиями
Работница «Макдоналдса», юрист, IT-директор и конструктор — о том, что заставляет их так долго работать на одном месте
Люди в городе
Москвичи, которые не меняют работу десятилетиями
Работница «Макдоналдса», юрист, IT-директор и конструктор — о том, что заставляет их так долго работать на одном месте