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Люди в городе
Москвичи, которые не меняют работу десятилетиями
Работница «Макдоналдса», юрист, IT-директор и конструктор — о том, что заставляет их так долго работать на одном месте
Люди в городе
Москвичи, которые не меняют работу десятилетиями
Работница «Макдоналдса», юрист, IT-директор и конструктор — о том, что заставляет их так долго работать на одном месте
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