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Эксперимент
The Village тестирует доставки конструкторов еды
Фитнес-меню, ужины на двоих, дневной рацион в 1 400 килокалорий и завтраки для терпеливых — выясняем, кому подходят российские аналоги Blue Apron
Эксперимент
The Village тестирует доставки конструкторов еды
Фитнес-меню, ужины на двоих, дневной рацион в 1 400 килокалорий и завтраки для терпеливых — выясняем, кому подходят российские аналоги Blue Apron