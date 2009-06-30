Несколько слов о Нью Йорке Нью Йорк! Центр мира, представляющийся нам городом небоскрёбов, шика и средоточия цивилизации. Город, который я до сих пор вижу в своих снах. Город, ритм которого снова хочется ощутить. Город, сладкий, приторный запах которого сводит с ума. Город, который,надеюсь, совсем скоро снова увижу.
Несколько слов о Нью Йорке Нью Йорк! Центр мира, представляющийся нам городом небоскрёбов, шика и средоточия цивилизации. Город, который я до сих пор вижу в своих снах. Город, ритм которого снова хочется ощутить. Город, сладкий, приторный запах которого сводит с ума. Город, который,надеюсь, совсем скоро снова увижу.
New York City Subway Находясь во Нью-Йорке можно долго изучать достопримечательности или таскаться по магазинам - и все равно что-то будет упущено. Единственное, что, находясь в этом городе, вам не удастся пропустить это Нью-Йоркский метрополитен.