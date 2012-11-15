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Планы на зиму: 25 концертов
События
Планы на зиму: 25 концертовLady Gaga, Die Antwoord, Мэрилин Мэнсон, Пит Доэрти, Патрик Вульф, Горан Брегович и другие приезжие музыканты, которые выступят в Москве в ближайшие три месяца.
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Планы на зиму: 25 концертов
События

Планы на зиму: 25 концертов Lady Gaga, Die Antwoord, Мэрилин Мэнсон, Пит Доэрти, Патрик Вульф, Горан Брегович и другие приезжие музыканты, которые выступят в Москве в ближайшие три месяца.