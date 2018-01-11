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Марьино и Люблино хотят объединить на референдуме. Что?
Ситуация
Марьино и Люблино хотят объединить на референдуме. Что?Как связана инициатива с выборами президента и будут ли объединять другие районы Москвы
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Марьино и Люблино хотят объединить на референдуме. Что?
Ситуация

Марьино и Люблино хотят объединить на референдуме. Что? Как связана инициатива с выборами президента и будут ли объединять другие районы Москвы