Матерей погибших в Беслане детей приговорили к общественным работам
Во время траурных мероприятий в память о захвате боевиками школы в Беслане пять женщин сняли куртки, под которыми были надеты футболки с надписью «Путин — палач Беслана»
Матерей погибших в Беслане детей приговорили к общественным работам Во время траурных мероприятий в память о захвате боевиками школы в Беслане пять женщин сняли куртки, под которыми были надеты футболки с надписью «Путин — палач Беслана»
За парковку на газонах хотят привлекать к общественным работам
Водителей, паркующих свои авто на газонах, хотят принуждать к уборке дворов и ремонту подъездов.