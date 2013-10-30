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Матерей погибших в Беслане детей приговорили к общественным работам

Во время траурных мероприятий в память о захвате боевиками школы в Беслане пять женщин сняли куртки, под которыми были надеты футболки с надписью «Путин — палач Беслана»

Матерей погибших в Беслане детей приговорили к общественным работам
Во время траурных мероприятий в память о захвате боевиками школы в Беслане пять женщин сняли куртки, под которыми были надеты футболки с надписью «Путин — палач Беслана»

За парковку на газонах хотят привлекать к общественным работам

Водителей, паркующих свои авто на газонах, хотят принуждать к уборке дворов и ремонту подъездов.

За парковку на газонах хотят привлекать к общественным работам
Водителей, паркующих свои авто на газонах, хотят принуждать к уборке дворов и ремонту подъездов.