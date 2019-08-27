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4 истории о жизни без дома

4 истории о жизни без домаПостояльцы нового проекта петербургской «Ночлежки» — приюта в Обухове — о жизни на улице, других бездомных и своих надеждах

4 истории о жизни без дома

4 истории о жизни без дома
Постояльцы нового проекта петербургской «Ночлежки» — приюта в Обухове — о жизни на улице, других бездомных и своих надеждах