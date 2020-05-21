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Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржи
Почему финансистам снятся свечи и зачем они заходят в стакан
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Выживут только спекулянты: Как русский трейдер заработал миллионы на обвале американской биржи
Почему финансистам снятся свечи и зачем они заходят в стакан
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