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«Все жаждут искусства»: Почему выставка Серова вызвала такой ажиотаж

«Все жаждут искусства»: Почему выставка Серова вызвала такой ажиотажThe Village поговорил с посетителями самой популярной выставки зимы и узнал, почему их любовь к искусству сильнее 15-градусного мороза

«Все жаждут искусства»: Почему выставка Серова вызвала такой ажиотаж

«Все жаждут искусства»: Почему выставка Серова вызвала такой ажиотаж
The Village поговорил с посетителями самой популярной выставки зимы и узнал, почему их любовь к искусству сильнее 15-градусного мороза