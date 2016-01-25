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Люди в городе
«Все жаждут искусства»: Почему выставка Серова вызвала такой ажиотаж
The Village поговорил с посетителями самой популярной выставки зимы и узнал, почему их любовь к искусству сильнее 15-градусного мороза
Люди в городе
«Все жаждут искусства»: Почему выставка Серова вызвала такой ажиотаж
The Village поговорил с посетителями самой популярной выставки зимы и узнал, почему их любовь к искусству сильнее 15-градусного мороза