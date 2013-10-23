Российский судья ЕСПЧ поддержал легализацию однополых браков
Депутат Оксана Пушкина считает идею Дедова нереализуемой в России в ближайшем будущем
Российский судья ЕСПЧ поддержал легализацию однополых браков Депутат Оксана Пушкина считает идею Дедова нереализуемой в России в ближайшем будущем
Как всё устроено: Уборщица в гей-клубе Бывший химик, а ныне уборщица в гей-клубе анонимно рассказала The Village о постоянных посетителях, бывших военных, предприимчивых барменах и о том, куда не стоит заходить после полуночи.