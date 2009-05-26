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МЫ В СОЦСЕТЯХ

12 важных фильмов о еде
12 важных фильмов о еде Закрывая рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев, Алиса Таёжная даёт краткие описания каждому из 12 фильмов, о которых рассказывала на The Village в течение нескольких месяцев
12 важных фильмов о еде

12 важных фильмов о еде
Закрывая рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев, Алиса Таёжная даёт краткие описания каждому из 12 фильмов, о которых рассказывала на The Village в течение нескольких месяцев

«Одуванчик»: История создания лучшей в мире японской лапшичной
«Одуванчик»: История создания лучшей в мире японской лапшичной The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В четвёртом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о японском фильме Дзюдзо Итами «Одуванчик»
«Одуванчик»: История создания лучшей в мире японской лапшичной

«Одуванчик»: История создания лучшей в мире японской лапшичной
The Village продолжает рубрику о кино, в котором еда является одним из главных героев. В четвёртом выпуске Алиса Таёжная рассказывает о японском фильме Дзюдзо Итами «Одуванчик»

Солнце на блюде
Солнце на блюде Несколько блюд из одуванчика
Солнце на блюде

Солнце на блюде
Несколько блюд из одуванчика